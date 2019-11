La Habana festeja sus 500 años

La Habana, Cuba. – A 14 días del 16 de noviembre, día en que La Habana arribará a sus 500 años, las iniciativas culturales y deportivas se intensifican mostrando una ciudad que renace con el tiempo y un pueblo que se crece ante las adversidades.

En conferencia de prensa, el vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, Luis Carlos Góngora, presentó un amplio programa de actividades que incluye los Conciertos de Música Habana Más en las noches de este fin de semana en La Piragua.

Señaló que desde la 09:00 de la noche hasta las 02:00 de la madrugada, el pueblo capitalino y los amigos que nos visitan podrán disfrutar de diferentes orquestas cubanas, y el cierre del evento estará a cargo de Telmary y Los Van Van.

Luis Carlos Góngora informó que el sábado y el domingo en el horario diurno se realizará la Carrera Gran Fondo del Caribe de Ciclismo de Ruta, Habana 500.

