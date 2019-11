La Habana, capital de la moda por una semana

La Habana, Cuba. – Las tendencias contemporáneas en temas de diseño de Cuba y el mundo llegarán durante una semana a La Habana para mostrar la interrelación entre el entorno y el arte del vestir, en una ciudad que arriba a sus 500 años.

Del 11 al 16 de noviembre, tendrá lugar el evento Arte y Moda, que combina entre sus propuestas diseño textil, decoración, pasarelas, fotografía y una amplia gama de actividades que evidencian la estrecha relación entre el entorno y la segunda piel.

Profesionales de Cuba, México, España, Italia, Alemania y Bélgica, protagonizarán las acciones concebidas en el programa y está prevista también una degustación de rones cubanos.

El Edificio de Arte Cubano del Museo Nacional de Bellas Artes, constituirá la sede principal del encuentro, donde se desarrollarán talleres, conferencias y performans con temas como la innovación y sustentabilidad ecológica en la industria de la moda.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.