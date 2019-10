La FEU y el Ballet: lealtades y compromiso (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Al cumplirse hoy 71 años de la fundación del Ballet Nacional de Cuba, el Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria, FEU, concurrió a la sede de la compañía para reafirmar la solidez de sus lazos entrañables.

El historiador Miguel Cabrera calificó de muy hermosa la relación de Alicia Alonso con la organización estudiantil y rememoró la histórica función de desagravio que ésta propició ante la decisión del régimen batistiano de suprimirle la exigua subvención a la compañía.

José Ángel Fernández, presidente nacional de la FEU, entregó al colectivo el reconocimiento especial Con Cuba y se refirió a los momentos compartidos en escenarios donde el arte y las causas justas los han unido.

La primera bailarina Viengsay Valdés, subdirectora artística, destacó el apoyo incondicional de la FEU en una correspondencia que Alicia Alonso siempre calificó de matrimonio feliz.



Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.