Jazz Plaza trae también programa académico

La Habana, Cuba. – Además de su intensa programación en teatros y otros espacios de La Habana, al Festival Internacional Jazz Plaza lo acompañará desde hoy y hasta el sábado el evento teórico con sede en la Fábrica de Arte Cubano y entrada abierta al público.

El coloquio -in memoriam de Leonardo Acosta- en su edición 15 contará con invitados de 13 países, entre ellos David Liebman de Estados Unidos; Miguel Zenón de Puerto Rico; Samy Thiébault de Costa de Marfil y Andrea Motis de España, junto a prominentes músicos e investigadores cubanos.

Como parte del programa académico del Jazz Plaza habrá homenajes a Adolfo Guzmán y Pucho Escalante, Tata Güines, al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC y al programa televisivo “A todo jazz”.

La musicóloga Neris González Bello, coordinadora general del coloquio, anunció paneles, ponencias, charlas ilustradas y presentaciones de discos y audiovisuales.

A la Casa de la Cultura de Plaza -donde nació hace 35 años- llegará esta noche el Festival Internacional de Jazz con músicos de Canadá, Estados Unidos, México y Cuba, con cierre a cargo de la orquesta de Pupy y los que Son Son.

La sala Covarrubias acogerá a las 6 de la tarde un concierto dedicado al grupo Irakere, con dirección del saxofonista Carlos Miyares y que tendrá como invitados a Germán Velasco, ALexander Abreu, Harold López Nussa, Yaroldi Abreu y Mandy Cantero, entre otros.

A las 9, en la sala Avellaneda se presentará la trompestista, saxofonista y cantante española Andrea Motis; Christoph Mallinguer, de Austria y The Cuban Sax Quintet, con Germán Velasco, César López, Alfred Thompson, Yamil Scherry y Evaristo Denis Baró.

El festival de jazz se extiende al teatro de variedades AMérica, la sala Tito Junco del Centro Cultural Bertolt Brecht y el Pabellón Cuba.

