Intercambian en Camagüey sobre el asesinato del Ché

Camagüey, Cuba. – Como parte del programa de la Feria del Libro que transcurre en Camagüey, los escritores Adys Cupull y Froilán González sostuvieron un intercambio con historiadores y periodistas locales.

En el encuentro se presentó el libro El asesinato del Che en Bolivia, publicado por la Editora Política y el cual deviene agradecimiento a las más de 300 personas que colaboraron con testimonios y documentos para dar a conocer la verdad al mundo.

