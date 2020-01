Instituto Latino de la Música premia de Excelencia a Festival de Cuba

La Habana, Cuba.- El Instituto Latino de la Música anunció hoy que otorgará el reconocimiento de Festival Internacional de Excelencia al evento Fiesta del Tambor que acontecerá en La Habana del 23 al 29 de marzo próximo.

De acuerdo con un comunicado divulgado por la entidad, la distinción se entregará en la 19 edición de la cita en la cual asistirán artistas de Cuba, Canadá, Estados Unidos y representantes de América Latina, Europa y el Caribe.

Especial participación tendrán los invitados del continente africano, al cual está dedicado el programa de actividades que, desde su fundación honra la memoria del baterista y timbalero cubano Guillermo Barreto.

Tanto Giraldo Piloto presidente del festival y Daniel Martín Subiaut, presidente del Instituto Latino de la Música acordaron unir esfuerzos para lograr un mayor alcance del evento a nivel mundial.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.