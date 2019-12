Inician las Charangas de Bejucal

Mayabeque, Cuba. – Con múltiples actividades culturales, la otrora ciudad de San Felipe y Santiago del Bejucal, desarrolla por estos días sus reconocidas Charangas, consideradas una de las tres fiestas populares nacionales.

Las Charangas de Bejucal, festejos con más de un siglo de existencia, se caracterizan por la existencia de dos bandos, uno con el color rojo y la espina de oro como emblemas distintivos, y el otro con el azul y la ceiba de plata.

Según el programa, el día 19 de diciembre habrá un pentagrama musical con la banda Pablo Contreras, en el parque Maceo-Gómez, y posteriormente una gala artística dedicada a la Jornada del Educador.

Para el sábado, está prevista la presentación del Circo Nacional de Cuba en el cine teatro Martí, y luego la revista musical variada en La Casona, y como colofón se efectuará un acto para recordar al patriota Juan Delgado en la plaza que lleva su nombre en esa ciudad.

