Inicia Feria del Libro en Artemisa

Artemisa, Cuba. – La proyección del documental Hanoi, martes 13, dirigido por Santiago Álvarez, a las 2 de la tarde de hoy en el Cine Juárez, en la capital provincial, abrirá el programa de la Feria del libro en Artemisa que concluye el próximo domingo.

El material audiovisual rinde tributo a la República Socialista de Vietnam, País Invitado de Honor, al mostrar cómo vive, vivió y luchó el pueblo vietnamita por su libertad con una estructura narrativa apoyada en párrafos de José Martí.

Este viernes la institución cinematográfica acogerá la inauguración oficial de la versión artemiseña de la Feria del Libro que se dedica a la escritora Ana Cairo Ballester, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas.

El certamen también rendirá tributo al dramaturgo Eugenio Hernández, Premio Nacional de Teatro, a la investigadora caimitense Caridad Massón Sena y al Sistema de Ediciones Territoriales.

