Inicia en Camagüey Fiesta del Tinajón

Camagüey, Cuba. – La gala artística Homenaje, dedicada a Adalberto Álvarez, inauguró en el Teatro Principal de Camagüey la Fiesta del Tinajón, que por octava ocasión motiva el reencuentro de artistas camagüeyanos para enaltecer las tradiciones culturales de la localidad.

Al comienzo del espectáculo, Adalberto Álvarez, fundador del festejo, agradeció la presencia del público, y expresó satisfacción por formar parte de un evento como este, el cual constituye una gran fiesta para los camagüeyanos.

Bajo la dirección de Fernando Medrano, en el emblemático teatro actuaron el Coro y la Orquesta Sinfónica de Camagüey, Gabriel Castillo, el Dúo Voces, los payasos Cebollita y Florecita, Rumbatá, y el conjunto Arlequín.

Venta y presentaciones de libros, así como de materiales audiovisuales, figuran entre las propuestas de la citada sesión teórica, que conjuntamente con las 13 áreas preparadas en el Casino Campestre de esa ciudad, propiciarán el reencuentro de camagüeyanos y visitantes con la cultura local.

