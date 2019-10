Indagaciones gastronómicas desde las artes

La Habana, Cuba. – Al universo de los destilados se dedicará el VIII Festival Gourmet: Sabores de Cuba y el mundo, una indagación desde las artes visuales, audiovisuales, la literatura, el turismo y las cocinas regionales, que sesionará desde hoy en la Casa del Benemérito Benito Juárez, en La Habana Vieja.

A Tranquilino Palencia, Maestro del Ron cubano, corresponderá la primera conferencia del evento, en la cual abordará el decursar histórico de esa bebida en Santiago de Cuba desde 1862.

Historia y cultura del ron en Cuba; las singularidades del vino seco; la cultura alimentaria de Isla de Pinos; y los aguardientes cubanos derivados de la yuca y la caña serán otros de los temas.

También hoy se inaugurarán varias exposiciones de artes visuales, y niños del aula-museo de la Casa de México harán demostraciones de sus habilidades aprendidas en el taller infantil gourmet.

