Inagurada en Bayamo la Fiesta de la Cubanía

Bayamo, Cuba. – En sus veinticinco años la Fiesta de la Cubanía ha homenajeado a disímiles personalidades, y este año tiene un significado especial al dedicarse a Carlos Manuel de Céspedes, en elbicentenario de su natalicio, afirmó el máster Ludín Fonseca.

El director de la Oficina del Historiador y Conservador de Bayamo, al inaugurar la Fiesta de la Cubanía, dijo que la imagen de Céspedes, ante las actuales generaciones de cubanos continúa evocando el mismo respeto y admiración que despertó entre muchos de sus contemporáneos.

Un hombre honesto y un revolucionario fue Céspedes en toda la extensión de la palabra, y como tal hizo los más grandes sacrificios por Cuba, que fue el gran amor de su vida, añadió el Historiador de Bayamo

Ludín Fonseca, dijo que la Fiesta de la Cubanía, la creó el Doctor Armando Hart, para cerrar el proceso de visibilización de nuestra cultura que se desarrollaba por entonces en el Oriente de Cuba.

