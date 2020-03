Gran cierre para fiesta salsera en La Habana

La Habana, Cuba. – El quinto Festival de la Salsa en Cuba -que desde el miércoles ha calentado las noches habaneras- tendrá hoy su cierre con la presentación -por primera vez en un escenario de nuestro país- del puertorriqueño Víctor Manuelle y su orquesta.

Con mucha expectación se aguarda la actuación del llamado “Sonero de la juventud” en el Club 500 “José Antonio Echeverría” de El Vedado, donde centenares de personas han disfrutado en estos días con la energía de esa fusión de ritmos bautizada como salsa.

El cantante, compositor y productor puertorriqueño Víctor Manuelle es uno de los artistas más reconocidos como salsero, con varios temas que han roto récords de ventas, entre ellos Que suenen los tambores.

Para esta última jornada del Festival de la Salsa en Cuba se anuncia además la presentación de Haila y su grupo, y las orquestas Bamboleo de Lazarito Valdés y El Niño y la Verdad.

