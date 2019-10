Frank Fernández evoca a Alicia Alonso en Fiesta Iberoamericana

Holguín, Cuba. – El compositor Frank Fernández fue el invitado de lujo a la ceremonia dedicada a la Primera Ballerina Assoluta Alicia Alonso en la gala inaugural de la 25 Fiesta de la Cultura Iberoamericana, en el Teatro Eddy Suñol de Holguín.

Fernández aseguró que el fallecimiento de Alonso lo dejó sin palabras, porque Alicia es un pedazo de la Patria, no puede verse solo como la muerte de una personalidad.

Comentó el concertista que el tema dedicado a quien fue la directora del Ballet Nacional de Cuba está lleno de amor y vitalidad, y que la obra representa su cariño hacia ella, respeto y a la vez tristeza, además de tener lirismo y ternura.

La Orquesta de Cámara de Holguín, bajo la batuta de Orestes Saavedra, supo congeniar con la sensibilidad y fluidez de este virtuoso que, a sus más de 70 años de edad y 60 de vida artística, aún puede anular el tiempo en los conciertos, convertir 2 horas y 30 en un instante e hipnotizar al público.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.