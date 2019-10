Fiesta Iberoamericana: espacio de resistencia cultural

Holguín, Cuba. – Participantes en el Congreso Iberoamericano de Pensamiento, inaugurado en Holguín, reconocen el aporte del evento para consolidar la identidad de la región en su diversidad, y la necesidad de fortalecer su convocatoria.

La investigadora Haydée Toirac, fundadora de la Casa de Iberoamérica y su Fiesta de la Cultura, recuerda que la cita no nació entre risas y alegrías, pero en sus 25 años de madurez ganó conciencia sobre su misión.

Exdirector de la Casa, el doctor José Novoa expresa su gratitud a quienes han impulsado esos espacios, bajo la convicción del deber cumplido con la integración latinoamericana y Fidel, bolivariano discípulo de Martí.

La Fiesta Iberoamericana ha cumplido y cumple su cometido de integración y solidaridad, expresó el doctor José Vega, en tanto la también doctora Nurys Varcárcel destacó su valor como respuesta de resistencia cultural.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.