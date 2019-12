Festival de Cine Latinoamericano en Cuba cierra sesiones

El 41 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano cerró este domingo su jornada de proyecciones en Cuba, donde obras de Argentina y Brasil se alzaron con la mayor cantidad de premios del encuentro.

La cita tuvo lugar en La Habana del 5 al 15 de diciembre, con la exhibición de 300 filmes procedentes de 37 países, y muchos participantes la avalaron como espacio de resistencia para el cine latinoamericano, cuando grandes industrias norteamericanas dominan la distribución en la mayoría de las naciones.

La presente edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano se dedicó a celebrar el centenario del nacimiento de una de las figuras sobresalientes en la región, el documentalista cubano Santiago Álvarez.

Igualmente, la cita festejó el aniversario de la fundación del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

