Eugenio Hernández, la certeza de un momento histórico

La Habana, Cuba. – Optimista, analítico, objetivo y vital; así se devela hoy Eugenio Hernández Espinosa, El Negro Grande del Teatro Cubano, a quien dedica sus jornadas la cercana Feria Internacional del Libro de La Habana.

Todavía sorprendido por ese alto reconocimiento a su obra, el director artístico y general de la compañía Teatro Caribeño de Cuba subrayó en exclusiva a Radio Reloj que tiene la certeza de vivir un momento histórico.

Es importante lo que está sucediendo; hay una juventud ferviente que nació con la Revoluión y ahora está haciendo el país con el legado de quienes tumbaron al tirano para alcanzar nuestra soberanía, sentenció.

Dramaturgo medular, Hernández Espinosa dijo sentirse satisfecho con su producción literaria tras patentizar que esta etapa de su vida confirma la valía de las horas de desvelo y el ímpetu del escritor ante la cuartilla en blanco.

La editorial Letras Cubanas presentará en la Feria Internacional del Libro de La Habana un volumen testimonial con las memorias del Premio Nacional de Teatro 2005.

Bajo el título de La pupila negra. Teatro y terruño en Eugenio Hernández Espinosa, el también dramaturgo y poeta Alberto Curbelo Mezquida conquistó el premio Razón de ser de la Fundación Alejo Carpentier y mención del Premio UNEAC.

Sobre el autor de la mítica María Antonia, Letras Cubanas publicará, además, los tomos Algo rojo en el río -una selección de obras inéditas- y Los peces en la red, con monólogos, piezas de pequeño formato y Teatro del absurdo.

Eugenio Hernandez Espinosa admitió sentirse expectante por la venidera fiesta literaria e invitó a dos recientes monólogos, de estreno en la capitalina sala El sótano: La marquesa siempreviva y El Carlos de María Antonia.

