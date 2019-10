Encanto de los títeres llega a Festival habanero

La Habana, Cuba. – Con funciones hoy y mañana, a las 03:00 de la tarde, en el Centro Cultural Bertolt Brecht, el Festival de Teatro de La Habana da la bienvenida al espectáculo unipersonal Vidas, del actor y titiritero español Javier Aranda.

Dicha puesta en escena llega precedida por el aval de importantes premios y una crítica especializada que reconoce en ella una muestra de buen teatro, que supera la imagen del títere concebida a veces como simple diversión para el público infantil.

Javier Aranda -formado en la Escuela de Teatro de Zaragoza- propone en su espectáculo Vidas un lenguaje escénico contemporáneo, lleno de sutilezas, ternura, humor y hasta audacia.

Valiéndose de sus manos y una canasta, el artista -con una técnica exquisita- va contando historias de vida en una joya del teatro de pequeño formato muy recomendable en este festival habanero, que culminará el domingo.

