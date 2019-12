En Santa Clara, Salón Internacional de Humor Gráfico

Villa Clara, Cuba. – Con la presentación de unas 300 obras en concurso procedentes de más de 30 países, quedará inaugurado esta noche en Santa Clara, el XIX Salón Internacional de Humor Gráfico.

Auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba en Villa Clara, y el mensuario Melaíto, del periódico Vanguardia, el evento contará con la asistencia de representantes de varios países, con una alta presencia de artistas procedentes de Irán, Cuba y Turquía.

Durante la celebración en Santa Clara del Salón Internacional de Humor Gráfico, serán abiertas al público tres exposiciones, y se lanzará la versión móvil de la página de Melaíto, anexa al periódico Vanguardia que permite el acceso a los internautas desde dispositivos móviles.

Los premios de la cita humorística en esa provincia, serán otorgados el día 20 en la jornada de cierre del certamen.

