Ediciones Santiago presente en Feria Internacional del Libro

Santiago de Cuba. – El próximo 14 de Febrero es la fecha programada para las presentaciones de las muestras de Ediciones Santiago, en la Feria Internacional del Libro, que se efectuará en la capital cubana del 6 al 16 del mes venidero.

La Casa Editorial santiaguera presentará el libro El servicio de inteligencia rebelde en el Segundo Frente Oriental, de Israel Valdés; Botones para papá, del periodista Jorge García Orce; Cuestión de actitud, de Noel Pérez; y De Mojiganga al teatro, escrito por la doctora Olga Portuondo.

También Ediciones Santiago ofrecerá otros volúmenes como Movimiento de un pez bajo tierra, del autor Carlos Gil; Pompa Solo, de Juan Leyva Guerra; y Fiesta de mamarrachos, de Santiago Portuondo; así como la revista La Noria.

Los títulos descritos serán presentados por los autores, según informó el Centro del Libro y la Literatura en Santiago de Cuba.

