Dramaturgo cubano gana el Premio Casa

La Habana, Cuba. – Por su obra Bayamesa. Réquien por María Luisa Milanés, el dramaturgo cubano Abel González Melo conquistó el Premio Literario Casa de las Américas en el género de Teatro.

El dictamen del jurado da cuenta de una dramaturgia madura, que fluye de manera clara y profunda, mantiene la tensión dramática y cautiva al difundir la vida y la obra de una gran poetisa del siglo XIX, poco conocida y que padece discriminación y opresión social y familiar.

En Cuento, el lauro correspondió al mexicano José Manuel Ríos por su conjunto de relatos La Literatura es cosa seria, con una de las menciones para el cubano Emerio Medina por Welcome. Míster Kerry.

El Premio de Estudios sobre Culturas Originarias de América fue para el escritor maya quiché Emil Keme, de Guatemala, y otros galardones del concurso de Casa de las Américas distinguieron a autores de Puerto Rico, Brasil y Martinica.

