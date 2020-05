Distinguen a Artistas de Mérito de la Televisión Cubana

La Habana, Cuba. – Destacados directores, actores, periodistas, locutores, diseñadores, conductores y guionistas, recibieron la condición de Artista de Mérito de la Televisión Cubana.

Dicho reconocimiento se entregó en vísperas del aniversario 58 de la fundación del Instituto Cubano de Radiodifusión, que en 1976 pasó a denominarse Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT).

Los distinguidos este año son los actores: Nancy González, Osvaldo Doimeadiós y Roberto Perdomo; las locutoras Isabel Fernández, Laritza Ulloa y Dalgis Román; así como los periodistas y realizadores Julia Mirabal, Loly Estévez y Gladys Rubio.

A los galardonados por la Televisión Cubana como Artista de Mérito, se suman el psicólogo Manuel Calviño; los directores Rolando Chiong y Carlos Téllez; el diseñador escenográfico Alberto Pauste Rojas y el diseñador de vestuario Elio Vives.

