Discursos de Fidel esclarecen hitos de la Revolución en Cuba

La Habana, Cuba. – La Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado presentó este jueves en la Feria Internacional del Libro un compendio de 10 discursos del Comandante en Jefe, Fidel Castro.

Bajo el título de Un solo camino, una sola línea revolucionaria, el volumen propone un análisis histórico de la Revolución mediante una suerte de cronología, donde Fidel va esclareciendo y fijando los hitos esenciales del proceso revolucionario cubano, desde La Demajagua hasta nuestros días.

Con prólogo del doctor Eusebio Leal, los materiales se articulan de manera coherente en busca de mostrar la organicidad del pensamiento fidelista, desde los más reposados enfoques en veladas y conmemoraciones, al decir de Joel Cordoví, presidente del Instituto de Historia de Cuba.

Para Leal, Fidel exhibió un verbo adornado por la llama del carisma y vivió bajo la urgencia de los profetas.

Con un panel titulado Quién dice que veinte años no es nada, la Feria Internacional del Libro de La Habana celebró este jueves las dos décadas de existencia del Sistema de Ediciones Territoriales.

Como colofón de la velada se entregó el premio La Puerta de Papel, que reconoce cada año a los mejores títulos publicados entre los 22 sellos que conforman las editoras territoriales en todo el país.

Luis Yuseff, director de la holguinera Ediciones La Luz, comentó el estreno de esa casa en el mundo digital y subrayó que por 7 años consecutivos desarrollan una campaña por el hábito de lectura, nombrada A la Luz se lee mejor.

El célebre poeta y narrador matancero, José Manuel Espino, acaba de poner a disposición del lector infantil su más reciente título El libro de La Mancha, sui géneris poemario con tres personajes del clásico Don Quijote.

