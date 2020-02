Destellos de amor en San Felipe Neri

La Habana, Cuba. – El reconocido tenor Bernardo Lichilín ofrecerá mañana, en el capitalino Oratorio San Felipe Neri, del Centro Histórico, un recital de óperas, poemas musicalizados y canciones centrados en el amor.

Bajo el título de Destellos de amor, el concierto incluirá piezas de compositores nacionales y foráneos, poemas musicalizados de Dulce María Loynaz y Carilda Oliver, así como canciones del propio Lichilín con motivo del día del amor y la amistad.

Para esa especial ocasión, el tenor ha invitado a la reconocida maestra y soprano María Eugenia Barrios, joya del arte lírico en nuestro país, quien estará acompañada por la pianista Ivón Rivero.

Este año, Bernardo Lichilín festeja sus tres décadas de vida profesional, con una fecunda carrera que lo ha convertido en una de las voces líricas más significativas del panorama musical cubano de entre siglos.

