Cultura italiana en agasajo a La Habana (+Fotos)

La Habana, Cuba. – Entre el 6 y el 24 de noviembre la cultura italiana desplegará en La Habana una jornada que celebrará los 500 años de esta urbe, anunció Samuel Fazzi, consejero cultural de la embajada del país europeo en Cuba.

El programa tendrá entre sus momentos más sugerentes los conciertos de dos artistas sicilianos: la cantautora Carmen Consoli junto a la Camerata Romeu en el teatro de variedades América, y Mario Biondi con su quinteto de jazz en el teatro Martí

Muy relevante será la apertura de la exposición El Genio de Leonardo -a propósito del quinto centenario de la muerte del gran Da Vinci- en el restaurado Castillo de Santo Domingo de Atarés.

La vigésimo segunda Semana de la Cultura Italiana en Cuba incluirá varias exposiciones, una muestra cinematográfica, recitales, presentaciones de textos y acciones de colaboración en materia de restauración de bienes patrimoniales.

