Cuba reflexiona sobre relaciones del Caribe y América Latina

La Habana, Cuba.- La 25ta Fiesta de la Cultura Iberoamericana convida hoy en Cuba a reflexionar en torno a la cultura como motor impulsor en las relaciones diplomáticas del Caribe y América Latina.

El embajador de Trinidad y Tobago en Cuba será el primero en abordar el tema durante el Congreso Iberoamericano de Pensamiento, uno de los eventos principales de la cita realizada en Holguín.

Más de 150 artistas e intelectuales de 16 países convergen en la Fiesta, en un evento que aúna a las más diversas manifestaciones artísticas: la plástica, la danza, el cine y la música, además de proponer diversas jornadas teóricas.

Durante el Congreso Iberoamericano de Pensamiento, este sábado, se entregará el Premio José Manuel Guarch 2019, certamen que evalúa investigaciones cubanas de todas las ramas y el lauro único da derecho a la publicación de la obra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.