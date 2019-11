Contribuyen con la recreación artistas aficionados

Por: Elvis Gil Domínguez, enviado especial de la Radio Cubana

Venezuela. – El movimiento de artistas aficionados a la cultura de la colaboración cubana en Venezuela ameniza las actividades recreativas de los internacionalistas en el hermano país.

Más de 50 cooperantes con afición por las manifestaciones del arte integran el movimiento en las especialidades de Música, Danza, Teatro y Artes Plásticas en los 24 estados de la nación.

Las presentaciones de solistas y unidades artísticas tienen lugar durante conmemoraciones históricas, festivales recreativos, deportivos, celebraciones de fin de semana y cumpleaños colectivos en las brigadas de las diversas misiones.

El movimiento de artistas aficionados de la colaboración de Cuba en la nación venezolana recibe la asesoría de los instructores de la Misión Cultura Corazón Adentro para lograr en cada presentación una puesta de plena cubanía, tradición y deleite.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.