Condecoran a personalidades de la cultura cubana

La Habana, Cuba.- Un grupo de personalidades e instituciones sobresalientes del sector de la cultura cubana recibirá hoy el Sello José Manuel Valdés Rodríguez.

Odalis Fundora Arencibia, jefa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad de la Habana, informó que el acto de entrega del preciado reconocimiento será en el Aula Magna Universidad de esa casa de altos estudios.

Entre los premiados del sector de la cultura cubana figuran Paula Alí Rivera, Iván Giroud Gárate, Dolores Calviño Valdés-Fauly, Héctor Eduardo Suárez Noas, Alejandro Gil Álvarez, así como Livio Delgado Camacho, Juan Carlos Tabío Rey, Manuel Pérez Paredes y Leo Brouwer.

Tambien se reconocerá en la capital cubana la labor de la desaparecida fisícamente Francisca Alina Rodríguez Ruiz, al igual que la Oficina Santiago Álvarez.

