Concierto de William Vivanco este 7 de marzo

La Habana, Cuba. – El cantante y compositor cubano William Vivanco ofrecerá hoy un concierto a partir de las 10:30 de la noche, en el espacio habanero conocido como Barbaram Pepito´s Bar.

Entre las canciones que serán interpretadas durante la presentación se encuentra Bailarina, tema musical al que en fecha reciente se le realizó un video clip dirigido por el reconocido creador audiovisual Joseph Ros.

Asimismo, estarán presentes durante el concierto letras y melodías que identifican a este cantautor santiaguero, quien encuentra inspiración en las raíces, la gente y las costumbres de su país.

Este sábado 7 de marzo, William Vivanco recibirá en su concierto a invitados especiales, con el objetivo de concebir una noche inolvidable en el Barbaram Pepito´s Bar, espacio ubicado en la Avenida 26, entre Zoológico y calle 47, Nuevo Vedado, La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.