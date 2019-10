Compañías danzarias de Cuba y España a escenarios habaneros

La Habana, Cuba. – La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba anunció que compartirá escenario en La Habana con artistas de la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas, de Madrid, España, el venidero 2 de noviembre.

La función única tendrá lugar en el Teatro Nacional, bajo el título Raíz de 4 y será la segunda ocasión que la entidad ibérica y el conjunto cubano unan sus fuerzas como parte de un proyecto de intercambio cultural entre ambas instituciones.

Desde el pasado año, Lizt Alfonso Dance Cuba colabora con la Fundación Conservatorio Flamenco Casa Patas, surgida en el 2000 con el fin de convertirse en un centro en el cual se aglutinen todas las actividades relacionadas con la enseñanza, investigación y promoción del canto, el toque y el baile flamenco.

Con Raíz de 4 pretenden mostrar las raíces más primitivas del flamenco y ahondar en la mezcla de culturas y el folclore español.

