Comenzó en Villa Clara Encuentro de Trovadores

Villa Clara, Cuba. – Con la apertura de la exposición de los artistas de la plástica Stephanie Rivero e Irolando Gattorno, quedó inaugurada en Santa Clara la vigésimo cuarta edición del Encuentro Nacional de Trovadores Longina Canta a Corona.

Dedicado al Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, el evento contará con la actuación de Haydée Milanés, quien presentará su disco Amor; mientras que trovadores villaclareños interpretarán la obra de Silvio Rodríguez y Sara González.

Como parte del programa del Encuentro de Trovadores que trasciende en Santa Clara, Alejandro García, más conocido por Virulo, animará esta noche a los estudiantes de la Universidad Central en el teatro de esa institución.

La cita trovadoresca de esa provincia, contará con la actuación del cantautor español Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, el alemán Tobias Thiele, el chileno Nicolás Miquea y la mexicana Rosalía León.

