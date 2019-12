Coloquio Joel James In Memoriam iniciará en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba. – El XIII Coloquio Internacional Joel James In Memoriam, tendrá lugar en Santiago de Cuba en enero próximo, con el auspicio de la Casa del Caribe.

Entre el 10 y el 13 de enero se darán cita historiadores, antropólogos, promotores y otros estudiosos, para el homenaje póstumo al relevante intelectual Joel James, creador de una intensa obra ensayística y narrativa, con decenas de libros que revelaron aristas del ser cubano y caribeño.

Esta edición reverenciará a la Oficina del Conservador de la Ciudad por su quehacer transformador y de preservación del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural, de la séptima villa fundada por los españoles en el archipiélago.

Igualmente, tendrá en el centro de sus jornadas los 505 años de Santiago, y la cultura popular tradicional como eje que signa la labor de la institución, en sus más de 35 años.

