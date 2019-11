Cines cubanos estrenarán la historia de los Cinco héroes

La Habana, Cuba.- La película Red Avispa, del realizador francés Olivier Assayas, se estrenará en La Habana durante el Cuadragésimo Primer Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.

Basado en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría, del brasileño Fernando Morais, el largometraje narra la historia de los antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino, quienes se infiltraron en los grupos anticubanos de Estados Unidos para evitar ataques contra Cuba

La coproducción entre Francia, España, Bélgica y Brasil, ya tuvo éxito en varios cónclaves, como el Festival Internacional de Cine de Toronto; el Festival de San Sebastián, España, y el Festival de Nueva York

Este filme, que cuenta en los roles protagónicos con la actriz española Penélope Cruz y el mexicano Gael García Bernal, estará al alcance público del 5 al 15 de diciembre.

