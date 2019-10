Cimafunk dedica nuevo clip musical a La Habana

La Habana, Cuba. – El nuevo tema musical y videoclip El potaje, del cantante cubano Cimafunk, deviene homenaje a La Habana en su aniversario 500, próximo a celebrarse el 16 de noviembre.

La nueva producción contó con la colaboración de la denominada diva del Buena Vista Social Club, Omara Portuondo; el tresero Pancho Amat, el pianista Chucho Valdés y la orquesta Aragón, que este año celebra sus 80 cumpleaños.

Dirigido por el realizador Daniel Arévalo, el material tuvo su lanzamiento internacional en plataformas digitales y forma parte del segundo fonograma del cantante, el cual está planificado para mediados de 2020.

El artista es considerado como un fenómeno de los escenarios, incluso fue recomendación de la revista estadounidense Billboard, la cual lo valoró como el nuevo sello de la escena musical de la Isla, al llevar el funk a los ritmos afrocubanos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.