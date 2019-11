Celebrarán en Villa Clara Jornada de Música de Concierto

Villa Clara, Cuba. – Representantes de varias provincias cubanas participarán en la Jornada Provincial de Música de Concierto Agustín Crespo in Memoriam, que trascenderá en Santa Clara del 6 al 12 de noviembre.

El evento, dedicado a los 15 años de vida artística del coro Coramarta de Villa Clara, a la soprano Taimí García, y a los 115 de las bandas de Remedios, Sagua la Grande y Placetas, incluirá conferencias y talleres.

Entre los invitados a la Jornada en Santa Clara de Música de Concierto Agustín Crespo in Memoriam, se encuentran: el Quinteto de Viento de Matanzas Atenas Brass Ensemble, el Dúo Concuerda, la Orquesta de Guitarras de Cienfuegos, y la camerata José Luis Cortés.

Asistirán, además, a esa cita el Ensemble Audinos, el Ensemble Vocal Musas, la orquesta Entre Cuerdas, el dúo Expresión, el conjunto de música Ars Nova, y la Sinfónica de esa provincia.

