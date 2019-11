Ballet español de Cuba lleva su arte a China

La Habana, Cuba.- El Ballet Español de Cuba -dirigido por el coreógrafo y primer bailarín Eduardo Veitía-inició en Beijing una gira, hasta el 6 de enero, por más de 30 ciudades de la República Popular China.

La compañía, fundada por Alicia Alonso en 1987, llegará a escenarios del gigante asiático con su exitosa versión de El Fantasma, coreografía del propio Veitía inspirada en la novela El Fantasma de la Opera, del francés Gastón Leroux, y llevada al lenguaje estilizado del flamenco.

La música recrea la célebre partitura del británico Andrew Lloyd Webber, llevada al llamado nuevo flamenco de Cuba por Alejandro Valdés, director del grupo Palo de Agua, que participa también en la gira por China.

Para su puesta en escena de El Fantasma, el Ballet Español de Cuba recurre a un vestuario de toque contemporáneo y atractivos diseños de escenografía.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.