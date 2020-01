Avances de la Feria del Libro de La Habana

La Habana, Cuba. – Escritores, poetas, editores, distribuidores, académicos y otros profesionales del universo editorial de 44 países concurrirán a la Feria Internacional del Libro de La Habana, que será inaugurada el 6 de febrero.

En la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, su sede principal, participarán expositores de 18 naciones con presencia de 74 editoriales y 12 distribuidores, informó Sonia Almaguer, directora general de la feria y de la Cámara Cubana del Libro.

Precisó que por primera vez se incorpora Guatemala; mientras, los más representados serán España y México, y en el recinto ferial se mantendrán los espacios Leer la Historia y Cuba digital, el pabellón Tesoro de papel y el que promueve la música cubana.

Desde el día 7 abrirá la Cabaña para el público en general, ávido por las novedades de la feria del libro, que tendrá a Vietnam como invitado de honor.

Juan Rodríguez, presidente del comité organizador de la Feria Internacional del Libro, anunció que se prevén más de 500 novedades editoriales, entre libros impresos y digitales, y se ofertarán 4 millones de ejemplares.

Destacó que las editoriales cubanas presentarán 16 títulos relacionados con Vietnam, por primera vez invitado de honor a la feria, cuya edición veintinueve rendirá homenaje a la ensayista Ana Cairo, fallecida el año anterior, y al dramaturgo Eugenio Hernández Espinosa.

Nguyen Trung Thanh, embajador de la República Socialista de Vietnam, anticipò la presencia de una importante delegación política y cultural, para celebrar además los 60 años de relaciones diplomáticas entre la nación indochina y Cuba.

Queremos mostrar el Vietnam heroico de sus gestas de liberación, pero sobre todo el floreciente, el que está vivo y se desarrolla, dijo el diplomático.

