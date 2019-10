Arranca hoy la Fiesta de la Cubanía

Bayamo, Cuba. – Al bicentenario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes, se dedica la XXV Fiesta de la Cubanía, cuya apertura hoy en la Plaza de la Revolución de Bayamo, comprende la Ceremonia de izamiento de la Bandera Cubana y la del Padre de la Patria.

La Fe de Bautismo de Céspedes, documento que preside hasta el domingo ese festejo, que tiene como centro el Evento teórico Crisol de la Nacionalidad Cubana, cuya conferencia inaugural sobre el Padre de la Patria, la ofrecerá este jueves el Doctor Rafael Acosta.

La Fiesta de la Cubanía comprende el espacio Son con Tres, con la actuaciones de los Grupos Tivolí y Turquino de Santiago de Cuba, y de Granma,Arturo Jorge y su Cuarteto Tradición, Son de Cuba y Birama.

En tanto, el evento Cien toneladas de Salsa, en Bayamo, está a cargo de Elito Revé y su Charangón, Adalberto Álvarez y su Son, la Original de Manzanillo y Cándido Fabré y su Banda.

