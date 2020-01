Aportes de Producciones Abdala al Festival de Jazz

La Habana, Cuba. – Como parte del coloquio integrado al Festival Internacional Jazz Plaza, el Sello Unicornio, de Producciones Abdala, presentó en la Fábrica de Arte Cubano tres audiovisuales en colaboración con el Centro Nacional de Música Popular.

El DVD “Benny Moré un siglo después registra un concierto con dirección musical del guitarrista Héctor Quintana que nucleó intérpretes como Danay Suárez, Alain Pérez, Cimafunk y Bobby Carcassés y reconocidos instrumentistas cubanos, con el estadounidense Mark White Sield como invitado.

Los Ochenta. Homenaje a La Aragón es un homenaje liderado por Orlando Valle “Maraca” a la charanga eterna, al cual convocó a Yaíma Saez, Osdalgia y Yumurí, junto a virtuosos músicos.

Bajo el sello Unicornio también aparece el audiovisual Te estoy llamando, que recoge el concierto protagonizado por el muy joven y talentoso pianista Rodrigo García y Ceda al paso.

