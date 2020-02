Ana Cairo; erudición y magisterio

La Habana, Cuba. – Amigos y compañeros de la recién fallecida Ana Cairo, personalidad a quien se dedica esta Feria del Libro, expusieron con vehemencia anécdotas y experiencias de su relación con la sobresaliente intelectual a quien calificaron de sencilla, pero de una gran inteligencia y erudición.

Eduardo Torres Cuevas aseveró que la doctora Ana Cairo hurgaba en aspectos vitales de nuestra historiografía y aportaba esenciales criterios del asunto de que se tratase; y Pedro Pablo Rodríguez afirmó que ella fue una profesora excepcional y orgullosa de su militancia en el Partido Comunista de Cuba.

Se pusieron a la venta de la destacada investigadora y Premio Nacional de Ciencias Sociales los libros Bembé para cimarrones; Audacia cultural: Fidel imaginarios y Veinte de mayo, ¿fecha gloriosa?

Cuba Digital, en el pabellón A-3 de la fortaleza de la Cabaña, continuó ofreciendo al público una importante gama de textos digitales de disímiles temas.

Lina de Feria recibió el Premio Nacional de Literatura y Alberto Prieto el de Ciencias Sociales y Humanísticas del 2019, en la Feria Internacional del Libro de La Habana.

Ambos intelectuales: Lina en el campo de la poesía y narrativa, y Alberto en la historiografía, obtuvieron el lauro en honor a su talento y consagración y aportes al conocimiento y divulgación de lo mejor de nuestra cultura.

Hoy la Feria del Libro reserva de Ediciones Boloña en la Biblioteca Martínez Villena de La Habana Vieja la presentación de cuatro cuentos de La Edad de Oro, en formato de lectura fácil, novedoso método para la comprensión en niños con discapacidad, esto será a las 10:00 de la mañana.

El Coloquio homenaje a Eugenio Hernández, invitado de honor de la Feria, se realizará a las 11:00 de la mañana en la Cabaña con la participación de Nancy Morejón y Rogelio Martínez Furé, entre otros invitados.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.