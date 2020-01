Ampliará el fondo de bienes culturales de Holguín sus proyectos

Holguín, Cuba.- La filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Holguín definió entre sus principales proyecciones para este año la ampliación de los proyectos comerciales en las diferentes ramas del arte, que le posibiliten prevalecer dentro del movimiento socioeconómico de la Isla.

Manuel Hernández, director de esa entidad, precisó que una las vías para visibilizar al Fondo en el mercado nacional e internacional como empresa líder en la promoción y comercialización de las artes plásticas resultan las exposiciones individuales y colectivas mostradas.

Comentó que entre los principales espacios galéricos con los que cuenta Holguín están: El Zaguán, la Galería Fausto de la UNEAC y la ubicada en el Hotel Pernik.

Puntualizó que sobresale el espacio de artes visuales Lote, insertado en la Feria Internacional de Artesanías Iberoarte, donde se venden las distintas variantes de artes plásticas holguineras.

