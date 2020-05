Adiós a la Señora de los Cuentos

La Habana, Cuba. A los 105 años falleció Haydée Arteaga, escritora y figura cimera de la narración oral en Cuba, Premio Nacional de Cultura Comunitaria y conocida por el apelativo de “la Señora de los Cuentos”.

Nacida en Sagua la Grande, casi toda su vida transcurrió en la capital cubana, y con infinita ternura se consagró como narradora oral, una especialidad escénica por la cual obtuvo numerosas distinciones y reconocimientos.

Haydée Artega deja una estela amorosa en varias generaciones de cubanos, pues puso su sensibilidad al servicio de la niñez y la formación de valores, gracias a su don para contar cuentos luego de estudiar música, teatro, letras, declamación.

En 1935 creó un grupo cultural para niños de zonas marginales, y en los años 80 fundó el Grupo Artístico Cultural Haydée y los Niños, auspiciado por la Oficina del Historiador de la ciudad de La Habana.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.