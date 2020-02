Actuará Teatro Lírico de Holguín en Matanzas y La Habana

Holguín, Cuba. – La opereta La Viuda Alegre, de Franz Lehar, estará en cartelera en escenarios de Matanzas y La Habana del 14 al 23 de febrero, por el Teatro Lírico Rodrigo Prats, de Holguín.

Bajo dirección general de Dolores Rodríguez y puesta en escena de Abel Carballosa, ovacionada por el público y con varios reconocimientos desde el estreno en su sede del teatro Comandante Eddy Suñol, la obra volvió al repertorio de la compañía tras dos años de producción.

La Viuda Alegre fue nominada por el Círculo de Periodismo Cultural entre 10 propuestas al Suceso Cultural del Año, que auspicia la Dirección Provincial de Cultura, para reconocer los resultados artísticos de instituciones locales en Holguín.

El casi sexagenario Teatro Lírico Rodrigo Prats pone a prueba la vitalidad del género con un elenco joven y talentoso, fruto de su unidad docente de la Universidad de las Artes.

