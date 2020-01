Acosta Danza estrenará su Temporada Cuerpos

La Habana, Cuba. – La compañía Acosta Danza, bajo la dirección del Primer Bailarín Carlos Acosta, presentará su Temporada Cuerpos, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso.

La presentación tendrá lugar del 26 al 31 de enero, y los días 1ro y 2 de Febrero, donde también se estrenará Mundo Interpretado, coreografía del brasileño Juliano Nunes.

Lester Vila, director de prensa del colectivo danzario informó que en la Temporada “Cuerpos” será repuesto el clásico de la danza moderna cubana El cruce sobre el Niágara, de Marianela Boán, de quien también se podrá ver la pieza Cor.

La compañía Acosta Danza, se define como un espacio de renovación, de búsqueda y experimentación para artistas cubanos, y también abre puertas a los creadores del mundo, coreógrafos, músicos, diseñadores, artistas de la plástica y de los audiovisuales.

