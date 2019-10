Abre sus puertas Festival Internacional de Coros

Santiago de Cuba. – La edición 33 del Festival Internacional de Coros, Electo Silva In memoriam, abrirá sus puertas esta noche con una gala artística del Orfeón Santiago en la Sala de Conciertos Dolores, de la ciudad de Santiago de Cuba.

El evento está dedicado al legado del maestro santiaguero Electo Silva Gaínza, decano del canto coral y una de las personalidades de la música cubana, que trabajaron intensamente en el movimiento de los coros en la Isla.

El festival, que concluirá el próximo 3 de noviembre, celebrará los aniversarios del Coro Madrigalista, el Nacional de Cuba, el Orfeón Santiago, Sampling, el Coro de Cámara de la ENA, el orfeón de Holguín y el coro de Ciego de Ávila.

Hasta el momento han confirmado su asistencia agrupaciones corales de Filadelfia, Guadalupe, México, Dominicana, Sudáfrica, Australia y Francia, así como 20 coros nacionales.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.