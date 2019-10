Abre sus puertas Festival de Teatro de La Habana

La Habana, Cuba. – Con un programa de lujo y destacados participantes cubanos e internacionales el Festival de Teatro de La Habana, abrirá sus puertas hoy en La Habana.

El Ciervo Encantado, con el unipersonal PIB, dará comienzo al festival a las 7 de la noche en la sede del colectivo dirigido por Nelda Castillo, y luego a las 9, Misterios y pequeñas piezas, de Argos Teatro, tomará la escena en el Bertolt Brecht.

PIB es una obra que acusa la vulgaridad y la aceptación de la misma, es una afrenta al regetón que acompaña al cubano cada día, y en ella la actriz Yindra Regüeifero logra un acto de advertencia social y cultural.

Esta edición del festival está dedicada a Vicente Revuelta, actor y director teatral fallecido en el año 2012, por lo que la dirección curatorial está relacionada estéticamente con el trabajo del dramaturgo fundador del grupo Teatro Estudio.

