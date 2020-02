Abre Septeto Santiaguero Festival de la Salsa

La Habana, Cuba. – Con la actuación del Septeto Santiaguero, agrupación considerada entre los principales exponentes de la música tradicional cubana, abrirá hoy el V Festival de la Salsa en Cuba 2020.

El espectáculo variado que tendrá de protagonistas a los ganadores de los Grammy Latino, se realizará en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso para los invitados internacionales y clientes del evento.

El evento, liderado por su creador, el pianista Maykel Blanco, cuenta con el apoyo y coordinación de la Empresa de Promociones Artísticas y Literarias Artex S A y entidades asociadas como la Agencia de Turismo Cultural Paradiso.

La cartelera incluirá talleres de ritmos afrocubanos, rumba, salsa y casino, en la Sala Juan Formell del Centro Cultural El Sauce, y visitas a la Escuela Nacional de Arte y a la casa del maestro Adalberto Álvarez, así como recorridos por la capital del país.

