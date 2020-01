A la vista la Feria del Libro 2020

La Habana, Cuba. – A partir del 6 de febrero y hasta el 16, La Habana estará inundada de libros, precisamente por la realización de la XXIX Feria Internacional del Libro, que tendrá su sede principal en la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña.

Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, dijo a la prensa que esta fiesta de la literatura y los autores, contará con más de 500 novedades entre textos impresos y digitales, y además tendrá más de 4 mil títulos.

Agregó que, como siempre, es interés dar todo lo mejor en la organización y realización de la Feria, contando con la disciplina, seriedad y educación de todos los participantes, y señaló que se ofertará todo aquello relacionado con el libro y no otras cosas.

Explicó el presidente del instituto Cubano del Libro que hasta hoy hay 44 países confirmados y más de 4 millones de libros.

La XXIX Feria Internacional del Libro de La Habana, tiene como invitados de honor a la ensayista Ana Cairo Ballester, al teatrólogo, Eugenio Hernández Espinosa, y a Vietnam como país invitado.

El embajador de Vietnam en La Habana, Nguyen Trung Thanh, expresó que su pueblo se siente honrado por tener el privilegio de ser invitado especial en la fiesta de la literatura y los autores.

Mi país es un libro abierto que se engrandece cada día con el esfuerzo de sus habitantes, aseveró, y en esa dinámica hay un capítulo glorioso para las relaciones con el pueblo cubano, que tanta solidaridad y amor nos ha entregado a lo largo de 60 años.

La Feria Internacional del Libro cuenta con un amplio programa en coloquios, mesas redondas, presentaciones de libros, conferencias y múltiples actividades colaterales en que la cultura vietnamita estará en primer plano.

