Rotunda victoria de Cuba frente al bloqueo en Naciones Unidas

Naciones Unidas, (ONU). – Con 187 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones la Resolución sobre la necesidad de poner fin al bloqueo de Estados Unidos fue aprobada hoy por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en un claro mensaje de rechazo al cerco económico y financiero impuesto por el imperio contra el pueblo cubano.

Una vez más la comunidad internacional rechaza la hostil política de Estados Unidos, recrudecida por la actual administración de Donald Trump, apegada a los interés más oscuros de la derecha anticubana de Miami.

Un total de 187 países apoyaron a Cuba, solo 3 votos en contra -Estados Unidos, Israel y Brasil-, mientras Colombia y Ucrania se abstuvieron en la votación.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.