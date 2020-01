Grupo Gran Caribe, alternativa ante el bloqueo

La Habana, Cuba. – En 2019 -marcado por el reforzamiento del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos contra Cuba- el grupo hotelero Gran Caribe registró en sus indicadores moderados niveles de crecimiento.

En conferencia de prensa, los máximos directivos de dicho grupo -presidido por Cristina León- expresaron que ante ese panorama adverso y tenso se buscan alternativas de ahorro, vías y nuevos mercados, así como ofertas cada vez más atractivas para sus clientes.

Significaron que en 2019 el mercado interno registró un incremento del más de 20 por ciento en el índice de turistas-día alojados en sus instalaciones hoteleras respecto al año precedente.

Actualmente, Gran Caribe acomete una serie de trabajos en la remodelación de varios hoteles de La Habana y Varadero, y avanza en la ejecución de nuevos negocios con inversión extranjera.

