Cuba busca soluciones para el envasado de la leche en polvo

La Habana, Cuba. – El recrudecimiento del bloqueo contra Cuba ha impactado en la disponibilidad de leche en polvo del país, explicó al periódico Granma Genisley Hernández, segundo jefe de la División Agroalimentaria, del Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria.

Señaló que ese ensañamiento de Washington incide en la ampliación de los ciclos de reaprovisionamiento de las navieras, a lo que se han sumado las limitaciones financieras para adquirir la leche en polvo en el mercado internacional.

Debido al atraso, se ha distribuido la leche casi directo del puerto a las bodegas, sin tiempo para embolsarla, acotó Genisley Hernández, y subrayó el déficit de polietileno para la fabricación de bolsas.

Durante la segunda quincena de este mes, añadió, se espera la llegada de una carga de polietileno, con lo cual deben resolverse las dificultades del envasado, aunque no puede hablarse todavía de una total normalización.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.